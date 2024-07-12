أول رد من برلين على "محاولة اغتيال" رئيس شركة أسلحة ألمانية

قالت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن برلين تأخذ التقارير عن مؤامرة لاغتيال الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال لتصنيع الأسلحة على محمل الجد، مضيفة أنه لن يخيفها الترهيب الروسي، وفق رويترز.

وكانت شبكة (سي.إن.إن) وصحيفة نيويورك تايمز قد ذكرتا، أمس الخميس، أن المخابرات الأمريكية اكتشفت خطة روسية لاغتيال أرمن بابرجر، الرئيس التنفيذي للشركة التي تصنع قذائف مدفعية ومركبات عسكرية لأوكرانيا.

وأشارت الشبكة إلى أن ذلك يأتي ضمن خطط روسية لاغتيال تنفيذيين في صناعة الدفاع بأنحاء أوروبا لدعمهم أوكرانيا في الحرب، مضيفة أن واشنطن أخطرت برلين أن الأمن الألماني تمكن من حماية بابرجر.

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وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر: "لن ترهبنا روسيا، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لمنع التهديدات الروسية في ألمانيا".

ولم تؤكد شركة راينميتال التقارير على نحو مباشر، لكنها قالت في بيان إن "الإجراءات الضرورية تتخذ دائما" لتحقيق الأمن عبر تشاور منتظم مع السلطات الأمنية.

ونفى الكرملين التقارير ووصفها بأنها زائفة، وقال إنها اعتمدت على مصادر مجهولة، ولا يمكن أخذها على محمل الجد.