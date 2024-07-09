"تجربة فرنسا" تلقي بظلالها على انتخابات الرئاسة الأمريكية

ألقت تجربة فرنسا "غير المسبوقة"، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، بظلالها، على واقع الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

واستلهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، التجربة الفرنسية وما أفرزته من نتائج غير متوقعة، ورأى فيها "نافذة أمل" لهزيمة منافسه دونالد ترامب.

وقال بايدن إن "فرنسا رفضت التطرف" خلال الانتخابات التشريعية وإن الديمقراطيين "سيرفضونه أيضاً" في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بايدن الذي استبعد منافسه الجمهوري انسحابه: "لم أعرف في حياتي مرشحاً أكثر تطرفاً من دونالد ترامب".

وتتواصل الضغوط على بايدن، الديمقراطي البالغ 81 عاماً، لسحب ترشحه للرئاسة، إلا أنه لا يظهر أي نية للاستسلام.

وشكّل الفوز المفاجئ لتحالف اليسار في انتخابات فرنسا التشريعية متقدماً على المعسكر الرئاسي واليمين المتطرف الذي حلّ ثالثاً، ارتياحاً في الخارج بشكل عام.

وأبدى أنصار بايدن حماساً كبيراً على شبكات التواصل الاجتماعي، الأحد، إثر نتائج الانتخابات الفرنسية، وفق "فرانس برس".

وقالوا إنهم يرون فيها سبباً وجيهاً لتجاهل استطلاعات الرأي التي تظهر تراجع شعبية بايدن.