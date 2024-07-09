"تجاوز حدوده".. طالبان تطرد دبلوماسياً إيرانياً من أفغانستان

تعرض دبلوماسي إيراني بارز للطرد على يد حكومة "طالبان، من العاصمة الأفغانية كابل.

وأكدت طالبان أن المسؤول "غير مرحّب به لتجاوز حدوده"، وفقا لقناة محلية.

وذكر المصدر أن طالبان أبلغت السفارة الإيرانية في كابل أن الدبلوماسي علي موجاني، مستشار السفير والمبعوث الإيراني في أفغانستان، "غير مرحّب به لتجاوز حدوده".

وبحسب مصادر قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، فإن حكومة طالبان أمهلت الدبلوماسي الإيراني بضع ساعات لمغادرة الأراضي الأفغانية اليوم.

كما أضافت أن طالبان طردت الدبلوماسي الإيراني رداً على قرار الحكومة الإيرانية طرد دبلوماسي عيّنته طالبان في القنصلية الأفغانية في مشهد.

وكانت الحكومة الإيرانية قررت طرد دبلوماسي من طالبان بعد اعتدائه على مصورة إيرانية داخل مقر القنصلية الأفغانية في مشهد، ووصفت سلوكه بـ "غير الدبلوماسي".