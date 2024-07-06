الفلبين: سفينة صينية عملاقة ترسو في مياهنا لترهيبنا

قال خفر السواحل الفلبيني السبت، إن أكبر سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني رست في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمانيلا في بحر الصين الجنوبي، وأن الهدف من ذلك ترهيب قواته.

وقال جاي تارييلا المتحدث باسم خفر السواحل في مؤتمر صحفي، إن "السفينة العملاقة" بطول 165 مترًا التابعة لخفر السواحل الصيني دخلت المنطقة الاقتصادية الخالصة لمانيلا في الثاني من يوليو/تموز الجاري.

وأضاف أن خفر السواحل نبه السفينة الصينية لوجودها في المنطقة وسألها عن القصد من ذلك.

وقال تارييلا "يريد خفر السواحل الصيني ترهيبنا... لن ننسحب ولن نخضع للترهيب".

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ولم ترد سفارة الصين في مانيلا ولا وزارة الخارجية الصينية حتى الآن على طلبات للتعليق، بحسب وكالة "رويترز"، في حين لا يوجد لخفر السواحل الصيني معلومات اتصال متاحة معلنة.

وقال تارييلا إن السفينة الصينية، التي نشرت أيضا قاربًا صغيرًا، راسية الآن على بعد 800 ياردة من سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني.