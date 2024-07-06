logo
العالم

الفلبين: سفينة صينية عملاقة ترسو في مياهنا لترهيبنا

الفلبين: سفينة صينية عملاقة ترسو في مياهنا لترهيبنا
سفينة صينية قبالة الفلبينالمصدر: (أ ف ب)
وكالات
وكالات
06 يوليو 2024، 11:27 ص

قال خفر السواحل الفلبيني السبت، إن أكبر سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني رست في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمانيلا في بحر الصين الجنوبي، وأن الهدف من ذلك ترهيب قواته.

وقال جاي تارييلا المتحدث باسم خفر السواحل في مؤتمر صحفي، إن "السفينة العملاقة" بطول 165 مترًا التابعة لخفر السواحل الصيني دخلت المنطقة الاقتصادية الخالصة لمانيلا في الثاني من يوليو/تموز الجاري.

وأضاف أن خفر السواحل نبه السفينة الصينية لوجودها في المنطقة وسألها عن القصد من ذلك.

وقال تارييلا "يريد خفر السواحل الصيني ترهيبنا... لن ننسحب ولن نخضع للترهيب".

أخبار ذات علاقة

لسنا محرضين على الحروب.. رئيس الفلبين يعد بتسوية النزاعات "سلميًا"

 

ولم ترد سفارة الصين في مانيلا ولا وزارة الخارجية الصينية حتى الآن على طلبات للتعليق، بحسب وكالة "رويترز"، في حين لا يوجد لخفر السواحل الصيني معلومات اتصال متاحة معلنة.

وقال تارييلا إن السفينة الصينية، التي نشرت أيضا قاربًا صغيرًا، راسية الآن على بعد 800 ياردة من سفينة تابعة لخفر السواحل الفلبيني.

الفلبينالصين

أخبار ذات صلة

من هي فيكتوريا ستارمر زوجة رئيس الوزراء البريطاني الجديد؟
من هي فيكتوريا ستارمر زوجة رئيس الوزراء البريطاني الجديد؟
يحكم إيطاليا وبولونيا والمجر.. فرنسا تخشى "عاصفة" اليمين المتطرف
يحكم إيطاليا وبولونيا والمجر.. فرنسا تخشى "عاصفة" اليمين المتطرف
مستشار ترامب السابق: انتخابات بريطانيا أثبتت موت النزعة المحافظة الزائفة
مستشار ترامب السابق: انتخابات بريطانيا أثبتت موت النزعة المحافظة الزائفة
يمينًا ويسارًا ووسطًا.. لماذا تتجه الحياة السياسية الفرنسية إلى "التطرف"؟
يمينًا ويسارًا ووسطًا.. لماذا تتجه الحياة السياسية الفرنسية إلى "التطرف"؟
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC