تايوان: الصين غير قادرة على غزونا لكن لديها "خيارات أخرى"

اعتبرت وزارة الدفاع التايوانية اليوم أن الصين "غير قادرة على غزو الجزيرة بالكامل"؛ لأنها لا تملك العتاد اللازم لذلك، لكن لديها "خيارات أخرى" لتهديدها.

وقالت الوزارة في تقييم سنوي للتهديد الصيني، أرسلته اليوم الجمعة إلى النواب، ونقلته وكالة "رويترز" إن "بكين تواصل تطوير مهاراتها في مجالات عسكرية عدة مثل عمليات القيادة المشتركة".

وأضاف التقييم "لكن استخدام أساليب وإستراتيجيات ضد تايوان لا يزال محدودًا بسبب طبيعة البيئة الجغرافية لمضيق تايوان وعدم كفاية عتاد الإنزال وكذلك القدرات اللوجستية".

وذكر التقييم أن الصين "لم تمتلك بالكامل بعد القدرات القتالية التقليدية اللازمة لتنفيذ غزو شامل لتايوان".

لكن الوزارة أشارت إلى أن الصين تسرع وتيرة تطوير العديد من الأسلحة الجديدة مثل قاذفة القنابل إتش-20 وتزيد من عدد الرؤوس الحربية النووية في وقت تجرب فيه أيضًا أساليب جديدة.

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وأشار التقرير إلى مناورات حربية نفذتها بكين في مايو الماضي، حيث قامت سفن تابعة لخفر السواحل الصيني لأول مرة بتدريبات على عمليات اعتراض لسفن وتفتيشها قبالة الساحل الشرقي لتايوان.

وجرت تلك المناورات عقب تولي الرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ-ته منصبه.

وأضافت الوزارة أن الصين تهدف من تلك المناورات إلى التدرب على قطع اتصالات تايوان مع العالم الخارجي، كما أن اعتلاء سفن شحن أجنبية يعد أحد الخيارات التي قد تلجأ إليها بكين دون خوض صراع مفتوح أوسع نطاقًا، وفق تعبيرها.

وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها، وكثفت الضغوط العسكرية والسياسية على الجزيرة على مدى السنوات الخمس الماضية لمطالبتها بالسيادة عليها، الأمر الذي ترفضه تايوان بشدة.