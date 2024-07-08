نتائج الانتخابات تثير "فزع" يهود بارزين في فرنسا

قالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن فوز تحالف الأحزاب الاشتراكية واليسارية في الانتخابات الفرنسية، أثار حالة من "الفزع" بين الشخصيات اليهودية البارزة في البلاد.

وتناولت الصحيفة تدوينة على منصة "إكس" للفيلسوف الشهير برنار هنري ليفي، التي يحذر فيها من "تصاعد معاداة السامية في فرنسا"، وطالب بـ"اليقظة" ضد التحالف".

وكتب ليفي :"لقد وقع اليسار مرة أخرى فريسة لـ(زعيم تيار اليسار جان لوك) ميلينشون سيئ السمعة. والآن تحيط به بعض الوجوه الجديدة لمعاداة السامية. إنها لحظة مروعة حقاً. مهمتنا الوحيدة هي الاستمرار في النضال ضد هؤلاء الأفراد".

وبعد 90 دقيقة من هذه التدوينة دعا ليفي مرة أخرى إلى حث "الديمقراطيين الاجتماعيين" على قطع العلاقات مع ميلونشون، وإدانة "المتمردين" بلا هوادة، الذين يجلبون "العار" إلى الجمهورية.

بدوره، كتب الصحفي اليهودي الفرنسي يوهان تايب إن "فوز ميلانشون يبعث برسالة مروعة مفادها الإفلات من العقاب لكل الفاشيين الإسلاميين المناهضين لليهود".

وأشارت الصحيفة إلى أن تمثيل اليهود في البرلمان تراجع بعد أن خسر ماير حبيب، عضو حزب الوحدة الليبرالي الوسطي الحليف المعروف لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقعده.

لكن المقعد ذهب إلى كارولين يادان، وهي نائبة تقول الصحيفة إنها يهودية مؤيدة لإسرائيل.