روسيا تدشن مشروعاً مشتركاً مع بيلاروسيا لإنتاج مروحيات مسيّرة

كشفت "وكالة التنمية الاستثمارية" في محافظة "روستوف" الروسية، الخميس، عن مشروع مشترك بين روسيا وبيلاروسيا، في مجال إنتاج المروحيات المسيّرة.

وذكرت الوكالة أن الاستثمارت في المرحلة الأولى من المشروع في مرحلته الأولى بقيمة 500 مليون روبل، مشددة على أن "إنتاج المروحيات لن يعتمد أبداً على مكونات أجنبية".

وقالت إن المكونات الأجنبية ستحل محلها منتجات شركات روسية، بما في ذلك شركة "بشتاو" المتخصصة في إنتاج الإلكترونيات الميكروية وأجهزة الكمبيوتر وشركة "ألميكا" العلمية الإنتاجية المتخصصة في إنتاج البوليميرات الفائقة.

وتتعاون في هذا المشروع شركة "غوريزونت" الروسية مع "مكتب المروحيات المسيّرة للتصاميم" في مدينة "مينسك" البيلاروسية، على أن يبدأ الإنتاج في منتصف عام 2025.

ومن المخطط أيضاً أن ينشأ على قاعدة شركة "غوريزونت" الإنتاجية مركز لصيانة وإصلاح الطائرات المسيّرة وتدريب المتخصصين على قيادتها، وفقاً لوكالة "روسيا اليوم".

ويخطط مصنع "غوريزونت" في الوقت الراهن للانضمام إلى مشروع "الأنظمة الجوية المسيّرة" الذي يقوم بإنشاء مراكز علمية إنتاجية في المناطق الروسية، بما فيها محافظة "روستوف".

يُذكر أن مصنع "غوريزونت" يعمل على إنتاج الأنظمة الجوية المسيّرة منذ عام 2011، وبدأ إنتاج المروحيات المسيّرة أولاً بالتعاون مع شركة نمساوية، التي قطعت لاحقاً علاقاتها مع الشركة الروسية.