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فرنسا: أتال المرشح الوحيد لرئاسة كتلة "النهضة" في البرلمان

فرنسا: أتال المرشح الوحيد لرئاسة كتلة "النهضة" في البرلمان
رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتالالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
12 يوليو 2024، 11:28 ص

ذكرت صحيفة "لوموند" أن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، هو المرشح الوحيد لتولي رئاسة كتلة "النهضة" في البرلمان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كانت لدى المرشحين لرئاسة مجموعة نواب الحزب الرئاسي مهلة حتى الظهر لإعلان أنفسهم، كما تم تداول أسماء جيرالد دارمانين وإليزابيث بورن.

وكان أتال أعلن أنه سيقدم استقالته، إلا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضها وطلب من أتال تسيير الأمور حالياً.

وانبثقت عن الانتخابات الفرنسية 3 كتل، لم تحصل أي منها على الأغلبية، وقد تصدرها تحالف اليسار، تلاه المعسكر الرئاسي الذي يمثل يمين الوسط، ثم اليمين المتطرف الذي جاء ثالثاً رغم أنه حقق اختراقاً تاريخياً في الانتخابات.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن تلك الكتل "تمثل أقليات" في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وأعلن ماكرون أنه سيترك للقوى السياسية بعض الوقت لتبني تحالفات، تفضي إلى تشكيل الحكومة الجديدة.

فرنسا

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