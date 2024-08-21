قال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية"، أن الهجوم الأوكراني على الأراضي الروسية كشف عن أوجه قصور تكتيكية في المؤسسة العسكرية الروسية، وطريقة اتخاذ القرارات الميدانية.

وكان قد ارتكب الجنرال الروسي ألكسندر لابين خطأ كبيرًا وفقًا للصحيفة، تسبب بتعريض الحدود الروسية للخطر، ودخول القوات الأوكرانية في السادس من أغسطس، إقليم كورسك الروسي.

الواقع الميداني

وكان الجنرال قد اتخذ قرارًا بتفكيك المجلس المكلف بحماية الأمن بالإقليم في الأشهر التي سبقت توغل القوات الأوكرانية، وهذا المجلس هو "الهيئة التي تجمع الضباط العسكريين ومسؤولي الأمن المحليين والإقليميين".

وقال لابين حينئذٍ إن الجيش وحده لديه القوة والموارد لحماية حدود روسيا، وفقًا لمسؤول في أجهزة الأمن الروسية.

وعدت الصحيفة هذا الخطأ سمة من سمات كبار القادة الذين غالبًا ما يبقون بعيدين عن الواقع الميداني.

وبينت الصحيفة أن هذا الإجراء ترك "ثغرة أخرى في دفاعات روسيا الحدودية الضعيفة، التي انهارت حين نفذت القوات الأوكرانية هجومًا خاطفًا عبر الحدود إلى كورسك، لتجد القوات الروسية في حالة من الفوضى.

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ومنذ بداية الحرب، تعتمد روسيا على المركزية في اتخاذ القرارات، وهي إستراتيجية أتت بنتائج عكسية في ساحات المعارك؛ لأنها تمنع القوات المحلية من أخذ زمام المبادرة.

وقالت تقارير روسية إن قيادة لابين أرسلت تقارير إلى موسكو تحذر من تزايد عدد القوات الأوكرانية على خط المواجهة، ولكن موسكو لم تأخذ التحذيرات على محمل الجد.

معلومات استخبارية

وبصرف النظر عن المعلومات الاستخباراتية، فإن القوات تحت قيادة لابين فشلت في التصرف، ولم تتحرك لإنشاء خطوط دفاع أو زرع ألغام.

وقال ويليام كورتني، الدبلوماسي الأمريكي السابق، زميل مؤسسة "راند" للصحيفة: "لا يزال نظام السلطة المركزي لبوتين قائمًا، ولكنه لا يخدم الأهداف الروسية على الأرض، فاستجابات روسيا للأحداث غير المتوقعة وسريعة الحركة معطلة بشكل هائل، مع عدم اتخاذ أي شخص على الأرض المبادرة".

وقارنت الصحيفة ما حدث في كورسك بما حدث في أثناء الحرب الروسية لأوكرانيا، عندما اعتمد المخططون العسكريون على معلومات استخباراتية خاطئة تقول إن الجيش الأوكراني سوف ينهار سريعًا.

وأعلنت السلطات الروسية، الأربعاء، تعرض موسكو "لأكبر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية حتى الآن" منذ بدء الحرب عام 2022، قائلة "دُمِّرت جميعها".