ما حقيقة "اغتيال" رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني؟ (فيديو)

تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمسلحين يغتالون شخصًا في إيران، وقال متداولو المقطع إنه يظهر لقطات لما قيل إنها "لحظة اغتيال رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري". العميد محمد كاظمي.

ويبدو في المقطع شخص مسلح يمشي في طريق قبل أن يفاجأ بنيران عدد من المسلحين أودته أرضًا على الفور.

وأكد ناشطون تحققوا من المقطع عدم صحة الأنباء المتداولة حول هوية الضحية، مشيرين إلى أن الضحية مسؤول أمني آخر.

وأوضحوا أن المقطع يظهر لحظة اغتيال حسين بيري، نائب رئيس شرطة الأمن في مدينة خاش التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، يوم الجمعة 23 أغسطس آب 2024، بالقرب من منزله.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن "جيش العدل والمساواة" تبنّى اغتيال بيري، وهو جهة تقول إنها تعمل "من أجل حقوق السنة في إيران"، خصوصًا في محافظة بلوشستان، وتصنفها طهران منظمة إرهابية.

ويقول "جيش العدل" إن بيري كان مسؤولًا عن اعتقال عدد من المواطنين البلوش وقمعهم.