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البيت الأبيض: بايدن قد يلتقي نتنياهو نهاية يوليو

البيت الأبيض: بايدن قد يلتقي نتنياهو نهاية يوليو
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأمريكي...المصدر: رويترز
وكالات
وكالات
05 يوليو 2024، 8:31 م

قالت المتحدثة باسم  البيت الأبيض كارين جان بيار، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو  بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سيلتقيان على الأرجح حين يكون رئيس الوزراء" الإسرائيلي في واشنطن نهاية يوليو/ تموز، من دون تفاصيل إضافية.

وتلقى نتنياهو دعوة لإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي في 24 تموز/يوليو، بحسب "فرانس برس".

ويرخي التوتر بثقله على العلاقة بين الرجلين اللذين أجريا، الخميس، مكالمة هاتفية خُصصت للمفاوضات القائمة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن.

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وقدم بايدن دعما كبيرا، سياسيا وعسكريا، إلى إسرائيل بعد هجوم حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وطوال الحرب التي تخوضها مذاك في غزة.

لكنه لم يخفِ تحفظاته على كيفية قيادة نتنياهو للهجوم العسكري، خصوصا مع ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر والمدمر.

وهدد الرئيس الأمريكي خصوصا بوقف تزويد إسرائيل بأسلحة معينة في حال شنت هجوما واسع النطاق على مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.

جو بايدنإسرائيلنتنياهوحرب غزة

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