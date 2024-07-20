تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في مدينة ليدز البريطانية، وتخللتها أعمال عنف بعدما سحبت السلطات أطفالاً من عوائلهم، في منطقة هيرهيلز التي شهدت ما وصفته الصحافة البريطانية بالأحداث "المرعبة".

وأشعل متظاهرون النار في حافلة ذات طابقين، كما قلبوا سيارة للشرطة.

شرارة البداية

واندلعت شرارة البداية عندما سحبت الشرطة 4 أطفال من منزلهم، وفق تقرير من مؤسسة خدمات الأطفال، بينما قام الأطفال بالصراخ والمقاومة دون جدوى.

ودفع هذا المشهد حشودا من المحتجين لتحطيم نوافذ سيارة للشرطة بعربات الأطفال والحجارة والدراجات ثم قلبها، وسجلت العدسات إضرام المحتجين النار في حافلة نقل عام ذات طابقين.

وجاء في بيان صادر عن شرطة "ويست يوركشاير"، أن ضباط الشرطة أخرجوا الأطفال وموظفي مؤسسة الخدمات الاجتماعية بأمان من المنطقة قبل تصاعد العنف.

وأشار البيان إلى إرسال المزيد من قوات الشرطة إلى المنطقة، وإغلاق بعض الطرق، وطلب الابتعاد عن المنطقة.

دهشة

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عبر حسابها في منصة "إكس": "دُهشتُ من المشاهد المروعة والهجوم على سيارات الشرطة ووسائل النقل العام في ليدز الليلة".

وأضافت: "هذا النوع من الفوضى ليس له مكان في مجتمعنا".

ولم يكشف سبب سحب الأطفال من العائلة، لكن السلطات أعلنت أن القضية تتعلق بسلامتهم.