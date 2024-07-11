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دخول "نادر" لمدمرة يابانية للمياه الإقليمية الصينية قرب تايوان

دخول "نادر" لمدمرة يابانية للمياه الإقليمية الصينية قرب تايوان
المدمرة JS Suzutsukiالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
11 يوليو 2024، 3:14 ص

ذكرت وسائل إعلام يابانية في ساعة متأخرة من، الأربعاء، أن مدمرة تابعة للبحرية اليابانية دخلت "بشكل نادر" المياه الإقليمية الصينية بالقرب من تايوان.

ووقعت تلك الحادثة، في وقت سابق، من هذا الشهر دون إخطار الصين مما أثار "مخاوف جدية" لدى بكين، وفق "فرانس برس".

ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن مصادر دبلوماسية أن المدمرة "سوزوتسوكي" التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية أبحرت إلى المياه الصينية قبالة "تشجيانغ" في 4 يوليو/ تموز حيث أعلنت الصين أنها ستجري تدريبات بحرية.

ونقلت محطة (إن.تي.في) عن مصادر في وزارة الدفاع اليابانية أن "سوزوتسوكي" دخلت المياه دون إخطار الصين وكانت مهمتها مراقبة التدريبات الصاروخية الصينية في بحر الصين الشرقي إلى الشمال من تايوان.

وأبحرت المدمرة على بعد 22 كيلومتراً من ساحل تشجيانغ لمدة 20 دقيقة تقريبا على الرغم من تحذيرات السفن الصينية.

ووفقاً لوكالة "كيودو" فقد عبّرت بكين لطوكيو عن "مخاوف جدية"، مضيفة أن وزارة الدفاع اليابانية بدأت تحقيقاً لاستجواب قبطان المدمرة "سوزوتسوكي" وما زالت نية الطاقم غير واضحة.

وسبق أن دخل خفر السواحل وقطع بحرية صينية المياه الإقليمية لليابان بما في ذلك في يونيو/ حزيران من العام الماضي عندما قدمت طوكيو احتجاجاً لدى بكين.

اليابانالصينتايوان

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