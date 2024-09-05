اعتبره الجمهوريون عاراً.. يهود ديمقراطيون يشبّهون ترامب بهتلر (فيديو)

شبّهت منظمة يهودية أمريكية كبيرة المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، بزعيم النازية هتلر، ونشرت فيديو أثار الجدل خلال الساعات الأخيرة، وصفه اليهود الجمهوريون بأنه "عار".

ويدور الحديث، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن المنظمة اليهودية الرائدة في الحزب الديمقراطي، JDCA، التي لجأت إلى النازية والصليب المعقوف الشهير في محاولة للإساءة لترامب.

ووصفت الصحيفة الإسرائيلية الفيديو بأنه إعلان انتخابي استفزازي، تحت عنوان "الكراهية لا توقف نفسها".

ويظهر الإعلان النازيين وهم يسيرون وهتلر يؤدي التحية ويده مرفوعة، بجانب مقاطع لترامب وهو يتحدث، ويذكر وعده بأن يكون "دكتاتورًا من اليوم الأول".

وأدان الجمهوريون هذا الفيديو بقوة، واصفين الأمر بأنه "مثير للاشمئزاز ومخز".

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تفاصيل الإعلان

ويبدأ الإعلان بمجموعة من 3 مقاطع فيديو متتالية: هتلر يتحدث؛ يسير النازيون حاملين أعلامًا عليها صلبان معقوفة؛ وهتلر يحيي بيده المرفوعة. ويُسمَع صوت رجل يقول في الخلفية: "يُظهر التاريخ ما يحدث عندما يستخدم القادة الكراهية للوصول إلى السلطة".

ثم يعرض الإعلان اقتباسًا من ترامب قال فيه: "سأكون دكتاتورًا منذ اليوم الأول" في منصبه. ويقدم الإعلان ذلك كدليل على طموحات ترامب للعمل بصيغة نظام دكتاتوري.

بينما يمتدح دكتاتوريون آخرون، بما في ذلك عبارات مثل "هتلر فعل الكثير من الأشياء الجيدة"، وهو اقتباس منسوب إليه في مقال نُشر في صحيفة "الغارديان" البريطانية عام 2021 يظهر على الشاشة، على خلفية موسيقى تشويق هوليوودية: "قال ترامب لرئيس الأركان: "هتلر فعل الكثير من الأشياء الجيدة"، هكذا جاء في الكتاب".

ويواصل الصوت الإشارة إلى أن ترامب يستخدم الدين لتكثيف الكراهية تجاه اليهود. ويظهر عنوان آخر، هذه المرة من مجلة "رولينج ستون": "ترامب ومذيعة إذاعية يهاجمان زوج نائبة الرئيس باعتباره يهوديا لعينا. وفي وقت لاحق، يظهر الإعلان تصريح ترامب بأن كل يهودي يصوّت للديمقراطيين يكره دينه.

ويستمر الإعلان باتهامات للجمهوريين بانتهاك حقوق الإجهاض وإضعاف الديمقراطية، وينتهي بعبارة: حان الآن وقت الوقوف في وجه الكراهية والفاشية.

وقبل أن تصبح الشاشة مظلمة، تظهر المكالمة: "صوّت، قبل فوات الأوان".

ومن المتوقع اليوم أن يتحدث ترامب افتراضيا في مؤتمر RJC اليهودي في لاس فيغاس، وبالتالي سيعلق على الأمر.

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ردود فعل عاصفة

ويقول مراسل "يديعوت أحرونوت" في نيويورك، دانيال أديلسون، إن منظمة الديمقراطيين اليهود (JDCA)، رائدة ومؤثرة بين أعضاء الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، ولذلك أثار الأمر ردود فعل عاصفة في الولايات المتحدة.

ونشرت منظمة JDCA، أو باسمها الكامل "المجلس اليهودي الديمقراطي الأمريكي"، الإعلان الانتخابي الرقمي مساء الليلة الماضية (الأربعاء)، ضمن حملة مليون دولار مخصصة للتأثير في الناخبين اليهود في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة في المناطق الرئيسة: ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا.

ويحذّر الإعلان من صعود الفاشية و"خطاب الكراهية" الذي يستخدمه ترامب ضد الجمهور اليهودي والديمقراطية الأمريكية بشكل عام، مؤكدين "بين غزة وجورجيا: الصوت اليهودي يستطيع أن يقرر الانتخابات"، وفق المصدر الإسرائيلي.

وتزعم JDCA أن الإعلان لا يستخدم صورا للهولوكوست نفسها، ولكنه يقدم مقارنة واضحة بين طموحات ترامب والظروف السياسية التي أدت إلى صعود الفاشية في أوروبا.

وأدان الائتلاف الجمهوري اليهودي (RJC)، المنظمة الخاصة باليهود الجمهوريين، الإعلان الديمقراطي بشدة، ووصفوه بأنه "مثير للاشمئزاز" وغير مناسب للخطاب السياسي، في تقسيم سياسي واضح ليهود أمريكا.

وقال المدير السياسي في التحالف، سام ماركستين، إن "JDCA يجب أن تخجل من نفسها لاستخدام صور هتلر والمحرقة من أجل نقاط سياسية رخيصة.

ويزعم منتقدو الفيلم أن المقارنات مع هتلر والمحرقة تعد قضية حساسة بشكل خاص في الأيام التي تلت الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول، وقد تضر بالناجين من المحرقة وعائلاتهم. ويستشهدون بمنظمات مثل رابطة مكافحة التشهير (ADL) التي تحذر بانتظام من استخدام مثل هذه المقارنات.

وفقا لـ JDCA اليهودية الديمقراطية الأمريكية، يعكس الإعلان حقيقة يواصل فيها ترامب التبشير بالكراهية تجاه اليهود، وتمكين مجموعات النازيين الجدد في الولايات المتحدة، لذلك من المهم أن يعارضه الجمهور اليهودي.

ويستشهدون كمثال بتصريحاته الأخيرة بأن أي شخص يصوّت لصالح الديمقراطيين "يجب أن يخضع لفحص عقلي" .

في المقابل، أكد الجمهوريون ارتباط ترامب بالجالية اليهودية، بمن في ذلك أفراد عائلته اليهود، جاريد وإيفانكا، فضلا عن دعمه السياسي والدبلوماسي "غير المسبوق" لدولة إسرائيل.