أشاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بقرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي الأحد، وقال إن الخطوة تشكل دليلا على "حبّ البلاد"، لكنه حذّر من "آفاق مجهولة" في المسار نحو استحقاق الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاء في بيان لأوباما أن بايدن "لديه كل الحق" في الترشح لولاية ثانية، مشيدا بسجل الأخير وواصفا إياه بأنه "وطني من أعلى مستوى". لكن الرئيس الأسبق حذّر من "آفاق مجهولة في الأيام المقبلة" معربا في المقابل عن ثقته بقدرة قادة الحزب على "وضع مسار يمكن أن يفضي إلى مرشح بارز".

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وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد، عن عدم الترشح للسباق الانتخابي.

وقال بايدن، في بيان على "إكس" إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية. مضيفا بأنه سيركز على الوفاء بمهامه الرئاسية حتى انقضاء ولايته.كما أشار إلى أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره.