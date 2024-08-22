لا يزال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -بحسب خبراء ومحللين سياسيين فرنسيين- يسعى لكسب الوقت قبل تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، في الوقت الذي يهدد فيه اليسار بعزله، حال استمراره بالمماطلة.

ويرى هؤلاء أنه رغم مرور نحو أسبوع من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية 2024، وقبل ساعات من مشاورات الإليزيه المقررة (غدا الجمعة) مع القوى السياسية لتعيين حكومة فرنسية جديدة، فإن ماكرون ما زال يماطل في اتخاذ قرار بشأن اختيار رئيس وزراء في الأيام المقبلة.

وفي هذا الصدد، أكد الباحث السياسي الفرنسي جون إيف كامو، أنه بعد 5 أسابيع من المفاوضات و"الهدنة السياسية" خلال الألعاب الأولمبية، لا يبدو أن ماكرون عازم على اتخاذ قرار في الأيام المقبلة.

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أنه في الوقت الذي يؤجل فيه ماكرون تعيين رئيس للوزراء، فإن ائتلاف اليسار يطالبه بالتعهد بحسن النية لتعيين الحكومة.

ورجّح كامو أن لا يتم التوصل إلى اتفاق خلال مشاورات الإليزيه، مشددًا على أن المشاورات محكوم عليها بالفشل.

ووفقًا للباحث السياسي الفرنسي، فإن كلًا من القوى الثلاث المتميزة في الجمعية الوطنية (كتلة اليسار، والمعسكر الرئاسي، وحزب التجمع الوطني) سيتعين عليهم إيجاد حلول وسط للحصول على الأغلبية المطلقة، ولا يبدو أن أحدًا في الطبقة السياسية الفرنسية مستعد لذلك.

وأوضح أن هذه هي الحجة التي يستخدمها ماكرون لتبرير الانتظار الذي يتحمله الفرنسيون الذين يرغبون في معرفة حكومتهم الجديدة.

ووفقًا للرئيس الفرنسي، يتعين على الأطراف، الاتفاق على الإجراءات التي يتعين اتخاذها بالنسبة لفرنسا، قبل النظر في تعيين رئيس للوزراء لبدء المناقشات، ويمكن بعد ذلك إجراء تصويت على الميزانية في الخريف المقبل.

في المقابل، تريد كتلة اليسار تعيين رئيس للحكومة قبل إطلاق المناقشات للحصول على التصويت، كل حالة على حدة على كل قانون أو إصلاح، من الأغلبية في الجمعية الوطنية.

من جانبه، قال المستشار السياسي بالأمم المتحدة أوليفييه دوزون لـ"إرم نيوز" إنه بعد شهر ونصف من هزيمته، يتصرف ماكرون وكأنه انتصر، وأن كل شيء لا يزال يعتمد عليه، فيما لا تزال فرنسا ليس لديها حكومة جديدة".

ورأى دوزون أن ما يحدث في فرنسا تأخير غير مسبوق في اختيار الحكومة الفرنسية، ومثير للقلق يضع البلاد في وضع غير عادي على الإطلاق، حيث يكون الوزراء مسؤولين عن "الشؤون الجارية" ولكنهم يواصلون اتخاذ قرارات حاسمة (إعداد الميزانية المقبلة، على سبيل المثال)، بينما يشاركون في التصويتات الأولى لمجلس النواب.

ووفقًا للمستشار الأممي، فإنه مهما كانت التفسيرات المقدمة، من ماكرون للتأجيل، فمن الواضح أن رئيس الجمهورية اختار أن يأخذ وقته، مشيرًا إلى أنه في اليوم التالي للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، كان صمته مفاجئًا، في حين كان تهديد وصول اليمين المتطرف إلى السلطة مستبعدًا، على حافة الهاوية.

وأضاف دوزون، أنه بعد أن وضع ماكرون البلاد في حالة من التوتر، من خلال فرض انتخابات تشريعية متسرعة وسيئة الإعداد، ولم تمنح المرشحين الوقت للتغيير، ناهيك عن مناقشة الأسس الموضوعية، بدا أن ماكرون فقد الاهتمام بحُكُم صناديق الاقتراع.