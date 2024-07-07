أظهرت النتائج الأولية للجولة الثانية للانتخابات التشريعية في فرنسا، تقدم تحالف اليسار ، على معسكري الرئيس إيمانويل ماكرون واليمين المتطرف.

ووفق تقديرات أولية حصل "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدا ، فيما حصل معسكر ماكرون، على 150 إلى 180 مقعدا، فيما حصل حزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدا.

وبحسب هذه التقديرات، فإنه لا يُتوقّع حصول أي من الكتل الثلاث على غالبية مطلقة.

وتقلص هامش الفوز المتوقع لليمين المتطرف منذ أن سحب الائتلاف الرئاسي الذي يقوده إيمانويل ماكرون (معا) والمنتمي لتيار الوسط وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري، عشرات المرشحين من الجولة الثانية في محاولة لتوحيد صفيهما في مواجهة اليمين المتطرف.



وانطلقت بالفعل دعوات للنزول إلى الشوارع اليوم الأحد في عدة مدن في فرنسا، على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات.



وفي الجولة الأولى اندلعت مظاهرات عديدة، منظمة أو عفوية، في كل مكان تقريبًا في فرنسا ضد حزب اليمين المتطرف، وكان أهمها في ساحة الجمهورية في باريس، وأيضًا في رين وليل وبوردو ونانت وليون ومرسيليا وتولوز.



وشكلت نسب المشاركة في التصويت، الظاهرة الأكثر أهمية في الانتخابات التشريعية الفرنسية، نظرا لارتفاعها بصورة كبيرة بالمقارنة مع الانتخابات التشريعية السابقة.



ووفقا لمعهد "إيبسوس"، فإن المشاركة النهائية عند الساعة الثامنة مساء وصلت إلى أكثر من سارة67.1%، وهي نسبة قياسية منذ الانتخابات التشريعية عام 1997.