كشفت تركيا، مساء الثلاثاء، تفاصيل مقتل رجل أعمال فلسطيني في هجوم مسلح بمدينة إسطنبول، بما في ذلك توقيف المهاجمين في رومانيا التي فروا إليها، تمهيداً لتسليمهم لتركيا.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن رومانيا أوقفت 3 أشخاص، متورطين في الهجوم الذي وقع في منطقة "كاغت هانة" في وسط إسطنبول، دون الإشارة لجنسياتهم.

ونشرت مديرية أمن إسطنبول، بياناً، أكدت فيه توقيف المهاجمين في رومانيا بعد التنسيق مع الشرطة الدولية "الإنتربول"، تمهيداً لتسليمهم إلى تركيا.

وأوضحت مديرية الأمن أن تحقيقاتها الأولية في الهجوم، كشفت أن دافعه هو ديون مالية، وأن المهاجمين الثلاثة غادروا تركيا بعد نحو 3 ساعات من تنفيذ الهجوم، الذي تسبب بمقتل شخص وإصابة إثنين آخرين، أحدهم بحالة خطرة.

ووقعت الحادثة مساء الأحد، وأظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة مثبتة في مكان الحادثة، لحظات مروعة لإطلاق النار على سيارة متوقفة بداخلها أشخاص، حاول أحدهم الفرار دون جدوى.

وتقول وسائل إعلام محلية، إن رجل الأعمال الفلسطيني المستهدف في الهجوم، ومهاجميه، يحملون جوازات سفر إسرائيلية، أي أنهم من فلسطيني الداخل أو من يُطلق عليهم "عرب 48"، وسبق أن وقعت خلافات مالية بينهم.

وكشفت أن رجل الأعمال يدعى أنس عبد القادر، وقد لقي حتفه في الهجوم، وأصيب صديق له بجروح خطيرة، فيما إصابة الشخص الثالث الذي يُعتقد أنه تركي الجنسية، ويعمل سائقاً، خفيفة.

وتعدّ إسطنبول الشريان الاقتصادي لتركيا، ووجهة نشطة لرجال الأعمال من مختلف دول العالم.