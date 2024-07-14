كان الرئيس الأمريكي جو بايدن في كنيسة في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، حيث كان يقضي عطلة نهاية الأسبوع، عندما وقع إطلاق النار على تجمع انتخابي لخصمه دونالد ترامب.

وقالت مصادر إخبارية أمريكية، إن بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، تلقى نبأ إطلاق النار على ترامب وتوجه لاحقا إلى مقر إقامته.

وبعد إصدار بيان مكتوب غادر بايدن المنزل الساحلي في ديلاوير في موكبه وتوجه إلى قسم شرطة محلي للتحدث أمام الكاميرات حول الواقعة.

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وعندما سُئل بايدن عما إذا كان يعتقد أن إطلاق النار كان محاولة اغتيال، قال الرئيس الأمريكي، "لدي رأي، لكن ليس لدي الحقائق كلها" وفق تعبيره.

وتحدث بايدن لاحقا إلى ترامب عبر الهاتف، بحسب ما قال البيت الأبيض، لكنه لم يوضح تفاصيل المكالمة.