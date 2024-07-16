وضعه مقربون من ترامب.. "مشروع 2025" يثير الجدل

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن المجتمع اليهودي الأمريكي قلق من خطة "مشروع 2025" المثير للجدل. لسحب التمويل من وزارة التعليم الأمريكية، ولاسيما أن المشروع وضعه مقربون من الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ويقع مكتب الحقوق المدنية، المسؤول عن التحقيق في مزاعم معاداة السامية والحكم عليها، داخل هذه الوزارة، وقد فتح ما لا يقل عن 145 تحقيقًا في مثل هذه الشكاوى.

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ويعني قرار سحب الدعم للوزارة ذهاب جهود هذا المكتب لمحاصرة معاداة السامية أدراج الرياح، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

وكان مكتب الحقوق المدنية وراء عدة مبادرات لمكافحة معاداة السامية، أبرزها ما يعرف برسالة "الزميل العزيز" التي تتضمن إرشادات أرسلت إلى مدارس وكليات البلاد، تضمنت الرسالة أمثلة على التمييز المعادي للسامية، فضلًا عن أشكال أخرى من الكراهية، وقد نشرها البيت الأبيض في وقت سابق من هذه السنة.

وأكد البيت الأبيض أن هذه الإرشادات "تهدف إلى ضمان قيام الكليات والجامعات بعمل أفضل لحماية الطلاب اليهود وجميع طلابها" وسط الاحتجاجات المستمرة ضد حرب إسرائيل في غزة، في وقت سابق من هذا الصيف حثت نحو عشرين منظمة يهودية الكونغرس على "توفير أعلى تمويل ممكن" لمكتب الحقوق المدنية.

وفي المقابل، صوت الجمهوريون في مجلس النواب على خفضٍ بـ 10 ملايين دولار من تمويل المكتب بعد اتهامه بالفشل في إعطاء الأولوية لمعاداة السامية على الرغم مما عدّوه "تمويلًا كافيًا" فعلًا.

يذكر أن الخطة تتناول تفاصيل الإصلاحات الشاملة للسلطة التنفيذية، ومن بينها تجريم المواد الإباحية وفرض حظر شامل عليها وحل وزارتي التجارة والتعليم، ووقف مبيعات حبوب الإجهاض.