رغم الإجراءات الأمنية الصارمة التي تتبعها السلطات الفرنسية لتأمين دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024، غير أن ذلك لم يحُل دون تحذير إسرائيل لفرنسا باحتمال استهداف رياضييها في هذا الحدث العالمي المنتظر.

وكان متوقعا لدى قراءة تحذير وزير خارجية إسرائيل لنظيره الفرنسي حول هذا الهجوم المحتمل من قِبل "إيران وأذرعها"، أن يعود القارئ بالذاكرة نصف قرن إلى الوراء لاستعادة ذكريات "عملية ميونخ" التي شهدتها القرية الأولمبية في مدينة ميونخ الألمانية عام 1972.

ووفقًا للإعلام العبري، فإن تل أبيب أبلغت باريس أن هناك تقديرات بأن "أذرعًا تابعة لإيران ومنظمات إرهابية أخرى تتطلع لتنفيذ اعتداء ضد أعضاء البعثة الإسرائيلية خلال دورة الألعاب الأولمبية".

وتنطوي الرسالة الإسرائيلية، التي سرّبها الإعلام العبري، على نوع من التشكيك بقدرات وإمكانيات فرنسا على حماية ضيوفها، كما أنها تمثل تشويشا غير سارٍّ على هذا الحدث المبهج، بحسب خبراء.

ورأى مراقبون أن إسرائيل تسعى من خلال الرسالة إلى توظيف التحذير سياسيًّا، وإعادة التذكير بعملية ميونخ للقول بأنها كانت ضحية، عبر التاريخ، للعنف الفلسطيني.

وفي ظل تردي سمعة إسرائيل لدى المنظمات الحقوقية والقانونية، ولدى الكثير من الحكومات بسبب حرب الأبادة التي تشنها منذ أشهر في قطاع غزة، فإن هذا التحذير المزيَّف، بحسب مراقبين، هو محاولة لتعزيز السردية الإسرائيلية بأنها لا تسعى للحروب وإنما تدافع عن نفسها ضد "العنف والإرهاب".

عملية ميونخ

وقبل كل ذلك، فإن التحذير الإسرائيلي يعيد إلى الأذهان "عملية ميونخ" الشهيرة التي نفذها أعضاء من منظمة "أيلول الأسود" الفلسطينية، في مدينة ميونخ الألمانية في الخامس من أيلول/ سبتمبر 1972، وأودت بحياة 11 رياضيا إسرائيليا، وخمسة من المهاجمين الفلسطينيين فيما، نجا ثلاثة منهم.

وعقب العملية أطلقت رئيسة الوزراء الإسرائيلية، آنذاك، غولدا مائير، عملية انتقامية سميت بـ"غضب الرب"، والتي استهدفت قادة من منظمة "أيلول الأسود" الفلسطينية، وشرعت فرقة الاغتيال الإسرائيلية في استهداف وائل زعيتر، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في روما، في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1972، ثم استُهدف محمود الهمشري، ممثل المنظمة في باريس، في ديسمبر/كانون الأول من عام 1972، وخلال الأشهر التالية تم اغتيال آخرين بينهم باسل الكبيسي، وحسين البشير، ومحمد بودية.

وفي أبريل/نيسان من عام 1973، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك ( كان قائد وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي) خطة جريئة لاستهداف قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، عبر عملية إنزال برمائية لمجموعة إسرائيلية في بيروت، هاجمت أحد المقرات الفلسطينية، حيث قتل محمد يوسف النجار، وكمال عدوان، وكمال ناصر.

وكان من بين أبرز المستهدفين أيضا علي حسن سلامة الذي كان قياديًّا من طراز رفيع ومسؤولا عن الحماية الشخصية للزعيم ياسر عرفات، وتم اغتياله في بيروت عام 1979.

ورغم هذا الانتقام الدموي الإسرائيلي العابر للحدود، فإن الهدف من عملية ميونخ، كما يقول أحد المسؤولين عنها وهو القيادي الفلسطيني أبو داوود (محمد داوود عودة (1937- 2010)، لم يكن قتل الرياضيين الإسرائيليين.

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وفي شهادته عبر عدة حلقات في برنامج "شاهد على العصر"، أكد أبو داوود بأن من تمت تصفيتهم من الفلسطينيين لم يكن لهم أي علاقة بعملية ميونخ، وبأنه هو مع أبو أياد (صلاح خلف)، الذي اغتيل في تونس عام 1991، كانا المسؤولين والمشرفين على تنفيذ العملية.

وأوضح أبو داوود، بأن الهدف من عملية ميونخ لم يكن، بأي حال، قتل الرياضيين، بل كانت الخطة تقضي بأخذهم كرهائن، والضغط من خلالهم على إسرائيل كي تطلق سراح نحو مئتي فلسطيني في سجونها، وكذلك إيصال صوت القضية الفلسطينة، آنذاك، إلى العالم من خلال تنفيذ هذه العملية في محفل رياضي، كدورة الألعاب الأولمبية، التي تحظى بمتابعة واسعة على مستوى العالم.