إسلام حمزاوي - إرم نيوز

أكدت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل تستعد لمهاجمة ميليشيا "حزب الله"، وتنفيذ عملية عسكرية في لبنان، دون انتظار "ضوء أخضر" أمريكي.

وسلط الإعلام العبري الضوء على التطورات المحتملة على هذا الصعيد بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، وما تخللها من لقاءات أبرزها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إضافة إلى خطابه في الكونغرس.

صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلت عن مسؤول إسرائيلي أنّ "إسرائيل "لن تنتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة للقيام بأيّ نشاط عسكري من أجل دفع حزب الله بعيدًا من الحدود".

وأكد المسؤول للصحيفة أنّ "الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل لن تسمح باستمرار الوضع على الحدود الشمالية على ما هو عليه".

كما كشف موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن إجراءات تتخذها تل أبيب لأول مرة استعدادًا لما يوصف بأنه "سيناريو الخوف الأسوأ"، ويصل لحد الحرب الشاملة، وليس مجرد هجوم إرهابي كبير فقط، دون تحديد الخصم.

ونشرت وزارة الصحة الإسرائيلية التي تعد أهم أركان هذه الاستعدادات سلسلة من إرشادات الطوارئ، كما أوردت قناة أخبار 12 الإسرائيلية.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، تشمل الإجراءات الطارئة مطالبة صناديق التأمين الصحي أيضًا بتزويد المرضى بالشراب والطعام والدواء، لمواجهة سيناريو الحرب الشاملة، دون تحديد الطرف الآخر في مواجهة إسرائيل.

وأضاف التقرير أن وزارة الصحة الإسرائيلية ستقوم في حال حدوث السيناريو الأسوأ، بإنشاء مراكز إيواء تشمل مولدات وبطاريات وهواتف فضائية، وستضع نجمة داود الحمراء خطة إخلاء وتجميع قائمة بالمرضى الذين يجب عليهم الإخلاء.

وستشمل مراكز الإقامة التي ستقيمها المستشفيات الإسرائيلية الطعام والشراب والأسرة للمرضى.