بايدن: لن أنسحب من الانتخابات وسأهزم ترامب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "ملتزم تماما" بمواصلة السباق الرئاسي للتغلب على منافسه الجمهوري دونالد ترامب، ووصف نفسه بأنه "أفضل مرشح لإلحاق الهزيمة بترامب".

وأضاف أنه لا يهتم بما تقوله "الأسماء الكبيرة" التي دعت إلى انسحابه، بل إنه يصغي فقط إلى "الأمريكيين العاديين".

جاء ذلك في رسالة وجهها بايدن لرفاقه الديمقراطيين في الكونغرس، تحدى فيها أولئك الذين دعوه للانسحاب من السباق الانتخابي، قائلاً إن عليهم مواجهته في مؤتمر الحزب.

وفي الوقت ذاته أقر بايدن بأن أداءه في المناظرة التي جمعته مع ترامب كان سيئاً، وقال إنه "نادم على ما حدث".

وأشار بايدن إلى النتائج التي أظهرت تراجع اليسار في فرنسا، ليقول إن استطلاعات الرأي "كانت مخطئة في انتخابات فرنسا بشأن اليمين، وهذا ما سيحدث في الولايات المتحدة". وأضاف أن فرنسا "رفضت التطرف والولايات المتحدة سترفضه أيضا".