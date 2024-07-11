أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة "فوسخود" في دونيتسك الأوكرانية.

وجاء في بيان الدفاع: "القوات الروسية حررت بلدة فوسخود في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما استطاعت مجموعة قوات "غرب" الروسية تعزيز مواقعها وتحييد نحو 460 جنديا أوكرانيا وتدمير محطة للحرب الإلكترونية".

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وكذلك تمكنت "مجموعة "شمال" الروسية من تحييد نحو 355 جنديا أوكرانيا في نطاق عملياتها على الجبهة"، وفي المنطقة المسؤولة عنها مجموعة قوات "شرق" تمكنت القوات الروسية من القضاء على نحو 155 جنديا أوكرانيا".

وأشارت الوزارة إلى أن "مجموعة قوات "جنوب" الروسية تمكنت من تحييد نحو 700 جندي أوكراني، وتدمير دبابة وراجمة صواريخ "غراد"، فيما كبدت مجموعة قوات "مركز" الروسية القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 335 جنديا في محاور القتال.

ونوهت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 24 مسيرة أوكرانية واعترضت 5 صواريخ "هيمارس"، واستهدفت القوات تجمعات لـ5 ألوية أوكرانية في مقاطعتي سومي وخاركوف.