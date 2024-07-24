قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطاب أمام الكونغرس الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، إن "محور الإرهاب" بقيادة إيران يهدد الولايات المتحدة وإسرائيل والعالم العربي.

وأضاف، أنه يتعين على الولايات المتحدة وإسرائيل "الوقوف معا"، متعهدا بتحقيق النصر على حركة حماس في قطاع غزة.

وأكد نتنياهو، أنه منخرط في جهود مكثفة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في يد حركة حماس.

وتوجه نتنياهو للرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكر قائلا "أشكر بايدن لدعمه المخلص لإسرائيل".

وبالتزامن مع الخطاب، تجمّع آلاف المحتجين المعارضين للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة قرب مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقاطع خطاب نتنياهو، نحو 85 من أعضاء مجلس النواب، و6 أعضاء على الأقل من مجلس الشيوخ.

وإلى جانب نائبة الرئيس كامالا هاريس التي تغيبت عن الخطاب بدعوى "ضيق المواعيد"، أعلنت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي أيضًا أنها ستلتقي أهالي المختطفين الإسرائيلين المرافقين لنتنياهو.

وحتى الآن، تحدث 6 من القياديين الإسرائيليين أمام مجلسي الكونغرس، وهم: إسحق رابين، شمعون بيريز، إيهود أولمرت، بنيامين نتنياهو، حاييم هرتسوغ، وإسحق هرتسوغ.