مع تزايد الضربات.. كييف تدعو جيرانها لإسقاط الصواريخ الروسية

حضّت أوكرانيا، الأربعاء، جيرانها الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على إسقاط الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية التي تستهدف مناطقها الغربية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا إن "الروس (...) يضربون بشكل متزايد المنشآت القريبة من حدود الناتو"، بحسب وكالة "فرانس برس".

ودعا دول الجوار إلى "بحث إمكان إسقاط الصواريخ فوق أراضي أوكرانيا".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأمريكي أنتوني بلينكن والبريطاني ديفيد لامي.

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وتعهد وزير الخارجية الأمريكي ونظيره البريطاني، الأربعاء، في كييف، بالاستجابة "في شكل عاجل" لطلبات أوكرانيا التي تدعو خصوصا إلى السماح لها بضرب عمق الأراضي الروسية بصواريخ غربية.

وتأتي زيارة أنتوني بلينكن وديفيد لامي في وقت حساس بالنسبة لأوكرانيا التي تواجه قواتها صعوبات على الجبهة الشرقية للبلاد، رغم الهجوم المباغت الذي شنته في أوائل أغسطس/آب في منطقة كورسك الروسية.

ولمواجهة التقدم الروسي، تأمل كييف خصوصا الحصول على إذن لاستخدام الصواريخ الغربية البعيدة المدى لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية، في وقت تتهم فيه موسكو بالحصول على صواريخ بالستية من إيران.