"غير مناسب كرئيس".. جمهوريون يطالبون بايدن بالتنحي

دعا أكثر من 10 جمهوريين، الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التنحي بعد أن أنهى حملة إعادة انتخابه، قائلين إن عدم رغبته في مواصلة الحملة الانتخابية يثير تساؤلات حول قدرته على مواصلة الحكم.

وحث رئيس مجلس النواب مايك جونسون والسناتور جي دي فانس، الذي اختاره المرشح الجمهوري دونالد ترامب ليكون نائبا له، ومشرعون آخرون الرئيس الحالي البالغ من العمر 81 عاما على التنحي من منصبه، وفق ما ذكرت "رويترز".

وأصر بايدن في بيانه على أنه سينهي فترة ولايته التي تنتهي في 20 يناير/كانون الثاني 2025، وانتقد زملاؤه الديمقراطيون الدعوات المنادية بتنحي بايدن ووصفوها بأنها "سخيفة".

وقال جونسون، الذي يلي بايدن في ترتيب الرئاسة بعد نائبة الرئيس "إذا لم يكن جو بايدن مؤهلا للترشح للرئاسة، فهو غير مناسب للعمل كرئيس. يجب عليه الاستقالة من منصبه على الفور"، فيما كتب فانس على "إكس" "إذا أنهى جو بايدن حملة إعادة انتخابه، فكيف يمكنه تبرير بقائه رئيسا؟".

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وطالب آخرون، بمن فيهم السناتور الجمهوري ماركواين مولين، حكومة بايدن بإقالته من منصبه من خلال تفعيل التعديل الـ25 للدستور الأمريكي.

وردا على تلك المطالب، رفض جو بايدن دعوات الجمهوريين له بالتنحي عن منصبه كرئيس.

وأكد البيت الأبيض الأحد أن بايدن سيظل القائد الأعلى حتى مع تخليه عن سعيه لأربع سنوات أخرى، قائلاً إنه "يتطلع إلى إنهاء ولايته وتحقيق المزيد من النتائج التاريخية للشعب الأمريكي".