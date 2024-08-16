إحراق مقبرة تاريخية للطائفة "البهائية" في إيران (فيديو)

تعرضت مقبرة لأتباع الطائفة البهائية في مدينة الأهواز الإيرانية، يبلغ عمرها أكثر من 110 سنوات، للإحراق، بحسب ما أعلنه مركز الجامعة البهائية العالمية، الجمعة.

ومدينة الأهواز هي مركز محافظة خوزستان وتقع جنوبي إيران، وتسكنها أغلبية من أبناء القومية العربية.

ونشر المركز، يوم الجمعة، صوراً ومقطع فيديو على منصة "إكس"، معلقا بالقول، إن "الأشجار القديمة والقوية لهذه المقبرة الجميلة تم تدميرها"، مضيفاً أن هذا الإجراء جرى "بدافع الاضطهاد الديني فقط".

وبحسب حساب هذه الطائفة على "إكس"، فإن "هذه المقبرة مملوكة للبهائيين منذ 110 أعوام".

وقالت الجامعة البهائية العالمية، إن هذا عمل قاسٍ ومعادٍ للإنسانية، مطالبة بـ"التوقف الفوري عن هذه الممارسات".