سيناتور جمهوري: ترامب تعرض لمحاولة اغتيال

وصف عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، مايك لي، إطلاق النار الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي السبت، بمحاولة اغتيال.

وقال السيناتور مايك لي عبر منصة إكس: "أحدهم حاول اغتيال ترامب. لنصلي من أجله و من أجل عدالة سريعة".

وفي وقت سابق السبت، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أصيب في واقعة إطلاق نار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي لترامب في بنسلفانيا، اليوم السبت. وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذنه ثم شوهد ضباط من جهاز إنفاذ القانون على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يتم إطلاعه على واقعة إطلاق النار المشار إليها وذلك في تصريح للصحفيين لدى خروجه من كنيسة في ديلاوير.