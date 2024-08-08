انتقد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الخميس، قرار إسرائيل بشأن الدبلوماسيين النرويجيين العاملين لدى السلطة الفلسطينية.

وألغت إسرائيل اعتماد 8 دبلوماسيين نرويجيين يعملون ممثلين لدى السلطة الفلسطينية؛ مما أثار انتقاداً حاداً من وزير خارجية النرويج الذي وصف الخطوة بأنها "تصرف جاوز الحد".

وقال في بيان: "أندد بشدة بقرار الحكومة الإسرائيلية إلغاء اعتماد الدبلوماسيين النرويجيين الذين يتعاملون مع السلطة الفلسطينية".

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واعتبر بوريل أن "هذا الأمر يهم كل من يعملون من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. التضامن الكامل مع النرويج"، وفق "رويترز".

من جهته، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده، في بيان، إن النرويج تتهم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمسؤولية عن الخلاف الدبلوماسي، وأضاف أنها تدرس الآن كيفية الرد.

وأضاف: "هذا تصرف جاوز الحد يؤثر بالدرجة الأولى على قدرتنا على مساعدة السكان الفلسطينيين... قرار اليوم ستكون له عواقب على علاقتنا مع حكومة نتنياهو".

ونددت السلطة الفلسطينية بالقرار على لسان حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان على منصة "إكس".

وقال الشيخ: "قرار الخارجية الإسرائيلية تجاه البعثة النرويجية في فلسطين يحمل في طياته أبعادا خطيرة وله تداعيات كبيرة".

وأضاف أن "على دول العالم وتحديداً دول أوروبا أن ترد على هذا الإجراء بالمثل؛ لما فيه من تجاوز وخرق للأعراف والقوانين الدولية".

والنرويج ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، لكن مسؤول السياسة الخارجية في التكتل جوزيب بوريل انتقد أيضاً قرار إسرائيل.