أف بي آي: مطلق النار في محاولة اغتيال ترامب تحرّك بمفرده

أفاد مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، اليوم الأحد، أن مطلق النار في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحرّك بمفرده، موضحًا أن المحققين لم يحددوا حتى الآن "توجها أيديولوجيا" لديه.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ريفن روجيك عنصر الشرطة الفدرالية في بنسلفانيا، قوله إنه "في اللحظة الراهنة، تفيد المعلومات التي لدينا بأن مطلق النار تحرك بمفرده".

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ونجا ترامب من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وأصيب في الجزء العلوي من أذنه، كما قُتل رجل كان حاضرًا في المسيرة بالرصاص، وقتل مطلق النار أيضًا.

ووفقًا لتقارير أمريكية عدة، تم إطلاق ما بين 5 إلى 8 طلقات على ترامب، وتعرف مكتب التحقيقات الفيدرالي على المشتبه به في إطلاق النار، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عامًا من سكان ولاية بنسلفانيا، ولم يتم الكشف عن اسمه بعد.