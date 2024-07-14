logo
العالم

أف بي آي: مطلق النار في محاولة اغتيال ترامب تحرّك بمفرده

أف بي آي: مطلق النار في محاولة اغتيال ترامب تحرّك بمفرده
محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المصدر: رويترز
وكالات
وكالات
14 يوليو 2024، 8:35 م

أفاد مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، اليوم الأحد، أن مطلق النار في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحرّك بمفرده، موضحًا أن المحققين لم يحددوا حتى الآن "توجها أيديولوجيا" لديه.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ريفن روجيك عنصر الشرطة الفدرالية في بنسلفانيا، قوله إنه "في اللحظة الراهنة، تفيد المعلومات التي لدينا بأن مطلق النار تحرك بمفرده".

أخبار ذات علاقة

تعرف على أهم الاغتيالات في تاريخ أمريكا

 

ونجا ترامب من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وأصيب في الجزء العلوي من أذنه، كما قُتل رجل كان حاضرًا في المسيرة بالرصاص، وقتل مطلق النار أيضًا. 

ووفقًا لتقارير أمريكية عدة، تم إطلاق ما بين 5 إلى 8 طلقات على ترامب، وتعرف مكتب التحقيقات الفيدرالي على المشتبه به في إطلاق النار، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عامًا من سكان ولاية بنسلفانيا، ولم يتم الكشف عن اسمه بعد.

أمركيا

أخبار ذات صلة

تقديرات: واحد من بين 3 بالغين يمتلك سلاحا في الولايات المتحدة
تقديرات: واحد من بين 3 بالغين يمتلك سلاحا في الولايات المتحدة
بعد حادثة ترامب.. نجل نتنياهو يثير الجدل بمزاعم التحريض ضد والده
بعد حادثة ترامب.. نجل نتنياهو يثير الجدل بمزاعم التحريض ضد والده
الصومال.. انفجار قوي يهزّ مقهى مزدحما في وسط مقديشو
الصومال.. انفجار قوي يهزّ مقهى مزدحما في وسط مقديشو
بايدن يصدر قرارا هاما بشأن حماية ترامب
بايدن يصدر قرارا هاما بشأن حماية ترامب
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC