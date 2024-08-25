موسكو: باريس لا تتعاون بقضية توقيف مؤسس "تيليغرام" | إرم نيوز

اتهمت السفارة الروسية في فرنسا السلطات المحلية بـ"رفض التعاون" مع موسكو بعد توقيف مؤسس تطبيق تيليغرام بافيل دوروف الذي يحمل الجنسية الروسية، وفق "فرانس برس".

وقالت السفارة في بيان أوردته وكالة ريا نوفوستي "لقد طلبنا على الفور من السلطات الفرنسية شرح أسباب هذا الاحتجاز وحماية حقوقه والسماح بزيارة قنصلية. حتى الآن، يرفض الجانب الفرنسي التعاون في هذه المسألة".

وأمس السبت، اعتقلت الشرطة الفرنسية دوروف، في مطار لو بورجيه شمال باريس، بعد هبوط طائرته الخاصة.

ووفقًا لمسؤولين، فقد ألقي القبض على دوروف البالغ من العمر 39 عامًا بموجب مذكرة اعتقال، كجزء من تحقيق أولي للشرطة، بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بتطبيق المراسلة الشهير.