عاجل

رئيس وزراء لبنان: نجري محادثات لوقف التصعيد
logo

موسكو: باريس لا تتعاون بقضية توقيف مؤسس "تيليغرام" | إرم نيوز

العالم

موسكو: باريس لا تتعاون بقضية توقيف مؤسس "تيليغرام"

موسكو: باريس لا تتعاون بقضية توقيف مؤسس "تيليغرام"
مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروفالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
25 أغسطس 2024، 9:33 ص

اتهمت السفارة الروسية في فرنسا السلطات المحلية بـ"رفض التعاون" مع موسكو بعد توقيف مؤسس تطبيق تيليغرام بافيل دوروف الذي يحمل الجنسية الروسية، وفق "فرانس برس".

وقالت السفارة في بيان أوردته وكالة ريا نوفوستي "لقد طلبنا على الفور من السلطات الفرنسية شرح أسباب هذا الاحتجاز وحماية حقوقه والسماح بزيارة قنصلية. حتى الآن، يرفض الجانب الفرنسي التعاون في هذه المسألة".

وأمس السبت، اعتقلت الشرطة الفرنسية دوروف، في مطار لو بورجيه شمال باريس، بعد هبوط طائرته الخاصة.

أخبار ذات علاقة

"زوكربيرغ روسيا".. من هو بافيل دوروف مؤسس تيليغرام؟

ووفقًا لمسؤولين، فقد ألقي القبض على دوروف البالغ من العمر 39 عامًا بموجب مذكرة اعتقال، كجزء من تحقيق أولي للشرطة، بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بتطبيق المراسلة الشهير.

فرنساروسيا

أخبار ذات صلة

هاريس تصدم وفد نتنياهو.. ومخاوف إسرائيلية من دعم حماس
هاريس تصدم وفد نتنياهو.. ومخاوف إسرائيلية من دعم حماس
تلغراف: فوز هاريس "أخطر" على الغرب من ترامب
تلغراف: فوز هاريس "أخطر" على الغرب من ترامب
هل ينجح بن غفير في ابتزاز نتنياهو للمشاركة بـ"إدارة الحرب"؟
هل ينجح بن غفير في ابتزاز نتنياهو للمشاركة بـ"إدارة الحرب"؟
رسمياً.. أوباما يدعم ترشيح هاريس لانتخابات الرئاسة الأمريكية
رسمياً.. أوباما يدعم ترشيح هاريس لانتخابات الرئاسة الأمريكية
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC