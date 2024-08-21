وصلت حاملة الطائرات الهجومية "يو إس إس أبراهام لينكولن" والمدمّرات المرافقة لها، اليوم الخميس، إلى منطقة الشرق الأوسط، وفق بيان للجيش الأمريكي.

يأتي ذلك تنفيذاً لأمر وزير الدفاع لويد أوستن بتسريع عملية انتقال هذه المجموعة البحرية الضاربة إلى المنطقة، في إطار تعزيز القدرات العسكرية الأمريكية، تحسباً لأي ضربة إيرانية قد تستهدف إسرائيل أو مصالح واشطن.

ومن المفترض أن تحل حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" محل نظيرتها "يو إس إس ثيودور روزفلت"، وفق "فرانس برس".

وفي بيان لها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط "سنتكوم"، في بيان، أن "حاملة الطائرات (يو إس إس أبراهام لينكولن)، المجهزة بمقاتلات (F35-C) و(F/A-18 Block 3)، دخلت نطاق مسؤولية القيادة".

وأضافت أن "حاملة الطائرات لينكولن هي السفينة الرئيسية للمجموعة الضاربة الثالثة، يرافقها الأسطول المدمر (DESRON-21) وجناح حامل الطائرات (CVW-9)".