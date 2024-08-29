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هجوم أوكراني على منشأة روسية لتخزين النفط

هجوم أوكراني على منشأة روسية لتخزين النفط
صورة جوية للمنشأة المستهدفةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
29 أغسطس 2024، 7:57 ص

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، أنها هاجمت منشأة لتخزين النفط في منطقة  روستوف الروسية يوم أمس الأربعاء؛ ما تسبب في اندلاع حريق.

وأضافت عبر تطبيق "تليغرام" أنها هاجمت مستودعا للنفط في منطقة كيروف ومستودع مدفعية ميدانيا في منطقة فورونيج في روسيا أيضا.

وعلى صعيد متصل، أعلن حاكم منطقة  بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف اليوم الخميس أن مدنيا قتل وأصيب اثنان آخران بقصف أوكراني على بلدة شيبيكينو.

وفي المقابل، أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية أكثر من 10 طائرات مسيرة روسية في ثالث هجوم على العاصمة الأوكرانية خلال أربعة أيام، بحسب ما أعلنه رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرجي بوبكو اليوم الخميس.

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