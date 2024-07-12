"عرقلة الهدنة".. خطة نتنياهو لتقليص حظوظ بايدن بولاية ثانية

أكد خبراء ومختصون سياسيون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول إسقاط الرئيس الأمريكي جو بايدن وتقليص حظوظه في الحصول على فترة رئاسية جديدة من خلال عرقلة اتفاق التهدئة مع حركة حماس بقطاع غزة.

وبحسب الخبراء، فإن نتنياهو يماطل في القبول باتفاق هدنة مع حماس، يؤدي إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في إطار مبادرة الرئيس الأمريكي التي طرحت قبل عدة أسابيع، وحظيت بقبول مجلس الأمن الدولي، ويجري التفاوض على تفاصيلها.

وكان بايدن قال إن "حرب إسرائيل وحماس في غزة يجب أن تنتهي الآن، وأن الطرفين قبلا الإطار الذي طرحه لوقف إطلاق النار في غزة"، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك فجوات يتعين سدها وأنه أرسل فريقه للمنطقة لصياغة التفاصيل.

وأضاف: "هناك قضايا صعبة ومعقدة، ولا تزال هناك فجوات يتعين سدها، نحن نحرز تقدمًا، والاتجاه إيجابي، وأنا مصمم على إنجاز هذا الاتفاق ووضع نهاية لهذه الحرب، وينبغي ألا يكون هناك احتلال إسرائيلي لغزة".

خطة نتنياهو

ويرى الخبير في الشأن الدولي، أيمن يوسف، أن "نتنياهو يراقب من كثب نتائج استطلاعات الرأي الأمريكية، والتراجع الكبير في شعبية بايدن منذ المناظرة الأولى بينه وبين منافسه دونالد ترامب، والذي يعدّ المرشح المفضل لرئيس وزراء إسرائيل".

وقال يوسف، لـ"إرم نيوز"، إن "نتنياهو يبذل جهودًا غير معلنة من أجل تقليص حظوظ بايدن في الوصول للبيت الأبيض مجددًا، خاصة وأن نجاح ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة يمثل انتصارًا كبيرًا لليمين الإسرائيلي".

وتابع قائلًا: "بوصول ترامب للبيت الأبيض فإن نتنياهو سيتمكن من تحقيق انتصارات سياسية غير مسبوقة، بما يضمن استمرار مستقبله السياسي، ويحول دون محاسبته على الإخفاقات الأمنية التي أدت لأحداث أكتوبر، أو ملفات الفساد التي يجري تحقيق فيها ضده منذ سنوات".

وأوضح بأن "خطة نتنياهو، تتمحور في المماطلة وعرقلة التوصل لأي اتفاق، بما يمكّنه من الاستمرار في الحرب ضد حماس في غزة لحين ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية"، مبينًا أن ذلك ما يدفعه للتمسك برفض الوقف الشامل لإطلاق النار والإشارة للاتفاق المرحلي فقط.

وتابع: "رئيس الوزراء الإسرائيلي يستغل ضعف بايدن وأخطاءه المتكررة في الآونة الأخيرة لتنفيذ خطته، وسيواصل العمل من أجل إفشال أي جهود للإدارة الأمريكية الحالية تفضي لوقف نهائي للقتال بغزة"، وفق تقديره.

مكاسب اليمين الإسرائيلي

ويرى الخبير في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، أنطوان شلحت، أن "وصول ترامب لمنصب الرئيس الأمريكي مجددًا سيكون أكبر مكاسب ائتلاف نتنياهو السياسية"، لافتًا إلى أنه سيضمن استمرار حكم اليمين الإسرائيلي وإعادة انتخابه مجددًا.

وقال شلحت، لـ"إرم نيوز"، إن "نتنياهو يرغب بشدة في إفشال أي مساعٍ للإدارة الأمريكية للتهدئة مع حماس، خاصة وأنه يدرك أن ذلك سيؤدي إلى رفع أسهم بايدن على حساب ترامب، وهو الأمر الذي يتعارض مع مصالح اليمين الإسرائيلي".

وأوضح أن "وصول ترامب للسلطة سيعيد إحياء صفقة القرن التي يتضمن جزء منها ضم أجزاء من الضفة الغربية"، في حين أن ذلك يمكن أن يمنح اليمين الإسرائيلي الحرية في العودة للاستيطان بغزة، وسيمكن الجيش من احتلال القطاع لفترة من الزمن.

وأضاف: "بتقديري سيحصل نتنياهو وائتلافه الحكومي على حصانة داخلية وخارجية، فعلى المستوى الداخلي ستخف وتيرة الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته، كما سيوفر ترامب لها شبكة أمان دولية".

وبين أن "ترامب سيفرض عقوبات على أي جهة دولية يمكن أن تحاسب إسرائيل على الحرب في غزة، وهو الأمر الذي سيرفع من أسهم نتنياهو وائتلافه الحكومي في استطلاع الرأي"، لافتًا إلى أن نتنياهو لن يتوقف عن مساعي إفشال جهود إدارة بايدن في التوصل لاتفاق شامل يُنهي الحرب بغزة.