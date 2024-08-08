لطالما تميّزت التجمّعات الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب بحضور أعداد كبيرة من مناصريه مقارنة بالحشود الأصغر حجماً التي اجتذبها الرئيس جو بايدن قبل انسحابه من الانتخابات.

غير أنّ ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي خلق نوعاً جديداً من المنافسة أمام المرشّح الجمهوري وفقا لوكالة "فرانس برس"، في ظلّ حضور آلاف الأشخاص التجمّعات التي تشارك فيها.

واحتشد الثلاثاء حوالي 14 ألف ناخب متحمّس في ساحة فيلادلفيا لحضور تجمّع انتخابي لهاريس، كذلك الأمر في اليوم التالي عندما امتدّت طوابير من آلاف الأشخاص في مدينة أو كلير في ويسكونسن للمشاركة في تجمّع انتخابي آخر لكامالا هاريس.

وقبل أيام، حضر حشد ضخم إلى مطار في ديترويت في ولاية ميشيغان للقاء المرشّحة الديمقراطية للرئاسة وتيم وولز الذي اختارته ليكون نائبها.

من جهته، بدا وولز حاكم مينيسوتا مذهولاً أمام حشد المؤيّدين في ميشيغان التي تعدّ ساحة حاسمة في المعركة الانتخابية.

أخبار ذات علاقة "العرق الآسيوي".. ورقة رابحة بيد هاريس وأداة هجوم لترامب

وفيما قدّر موظّفو الحملة عدد الحاضرين بحوالي 15 ألف شخص، قال وولز إنّ هذا "أكبر تجمّع للحملة" الانتخابية.

ومع انسحاب بايدن من السباق الانتخابي لهذا العام، أظهرت منافسة ترامب الجديدة بسرعة أنّها أكثر من قادرة على تحدّي المرشّح الجمهوري في لعبة حجم التجمّعات، الأمر الذي يبدو أنّه أثار غضب ترامب.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، تمكّنت هاريس من جذب العدد الكافي من المناصرين الذين ملؤوا ساحة تتسع لعشرة آلاف شخص في أتلانتا في ولاية جورجيا، في أول تجمّع كبير لها منذ أن أصبحت المرشّحة المفترضة للحزب الديمقراطي.

وقد استعانت باثنين من نجوم الهيب هوب لإثارة حماس الجمهور.

بعد أربعة أيام، جمع ترامب العدد نفسه من المناصرين في الساحة ذاتها، حيث هاجم هاريس واصفاً إياها بـ"كامالا المجنونة" ومتحدّثاً عن "مقاعدها الكثيرة الفارغة".

وقال ترامب للحشد: "لست بحاجة إلى فنانين. أنا أملأ الساحة؛ لأنّني أعيد لأمريكا عظمتها...".

لم يتوقّف ترامب عند هذا الحد، فقد بدا غاضباً في أثناء اتهامه المضيفين بمنع ألف شخص إضافي من حضور الحدث الانتخابي.

أفضلية ترامب "تختفي"

وقال باري بوردن أستاذ العلوم السياسية في جامعة ويسكونسن-ماديسون لوكالة فرانس برس: "كان من دواعي الفخر بين أنصار ترامب أنّ تجمّعاته اجتذبت حشوداً أكبر بكثير من تلك التي اجتذبها بايدن في العام 2020 أو كلينتون في العام 2016".

وقد أدى هذا الدعم الظاهر خلال تجمّعات ترامب الانتخابية إلى تأجيج شكوك ناخبيه بشأن صحّة نتائج انتخابات العام 2020.

وفي هذا الإطار، أضاف بوردن: "الآن مع مخاطبة هاريس حشودا كبيرة تنافس أو تتفوّق على (حشود) ترامب، يختفي الأساس المنطقي للاعتقاد بأنّ ترامب هو المرشّح المفضّل".