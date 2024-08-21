قال الجيش الأوكراني، الأربعاء، إنه قصف منظومة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات في منطقة روستوف الواقعة في جنوب روسيا الليلة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان في كييف، أن الهجوم وقع قرب منطقة نوفوشاختينسك السكنية، وأن روسيا تستخدم صواريخ إس-300 لشن هجمات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".

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وأضافت، في بيان: "تم رصد انفجارات في نقاط معينة مُستهدفة.. ويجري تقييم دقة الضربة".

وقال فاسيلي جولوبيف، حاكم روستوف، إن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخا أطلقته أوكرانيا على منطقته، لكن وزارة الدفاع الروسية لم تذكر الواقعة في بيانها اليومي عن تدمير أسلحة جوية.