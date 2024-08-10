أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة زودت النمسا بمعلومات استخبارية للمساعدة في إحباط هجوم كان سيستهدف حفلات لنجمة البوب الأميركية تايلور سويفت.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي عقب إلغاء حفلات المغنية الأميركية الشهيرة هذا الأسبوع في العاصمة النمساوية إن "الولايات المتحدة شاركت معلومات استخبارية مع شركائنا النمسويين للمساعدة في إحباط تهديد لحفلات تايلور سويفت" في فيينا.

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وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تعمل "من كثب مع الشركاء في كل أنحاء العالم لرصد التهديدات وإحباطها".

وكانت السلطات النمساوية أعلنت توقيف رجل ثالث يقول إنه من تنظيم "داعش"، وذلك بعد الكشف عن خطة لتنفيذ هجوم انتحاري خلال إحدى حفلات سويفت في فيينا.

وقال وزير الداخلية غيرهارد كارنر إن "عراقيا يبلغ 18 عاما وهو قريب من المشتبه به الرئيسي وبايع "داعش"، قد أوقِف" في فيينا مساء الخميس.

وسُجن شابّان آخران يبلغان 17 و19 عاما في إطار هذه القضية بعدما أوقِفا الأربعاء للاشتباه في عزمهما على قتل "أكبر عدد ممكن من الأشخاص" خلال أحد العروض الثلاثة التي كان مخططا لها هذا الأسبوع، وفق السلطات.