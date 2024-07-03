"المشاركة أقل من المتوقع".. أول تعليق لخامنئي بعد الانتخابات

قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، إن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الإيرانية كانت "أقل من المتوقع"، بحسب وكالة "تسنيم" شبه الرسمية.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الرئاسية التي ذهبت إلى جولة ثانية حاسمة، الجمعة المقبل، وأظهرت النتائج، حصول المرشح مسعود بزشكيان على 191,415,10 صوتًا، والمرشح سعيد جليلي على 298,473,9 صوتًا، والمرشح محمد باقر قاليباف على 340,383,3 صوتًا، والمرشح مصطفى بور محمدي على 397.206 صوتًا.

وبلغ العدد الإجمالي للأصوات بحسب النتائج النهائية التي نشرتها وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، 185,535,24 صوتًا، بنسبة مشاركة بلغت 40.% وبذلك تأّهل المرشحان الإصلاحيان مسعود بزشكيان والمحافظ المتشّدد سعيد جليلي إلى الدورة الثانية من الانتخابات.

وكانت فتحت صناديق الاقتراع أمام الناخبين الإيرانيين، صباح الجمعة، في أكثر من 58 ألف مركز انتخابي داخل إيران، و300 مركز خارج البلاد لانتخاب رئيس للجمهورية.