رغم توالي زلاته.. بايدن يؤكد قدرته على هزيمة ترامب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه لا يزال قادرا على هزيمة دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة، المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

ويكابد بايدن من أجل تجاوز عقبة أدائه المتواضع في المناظرة التي جمعته مع ترامب.

وردا على سؤال، بينما كان يستقل طائرة الرئاسة في رحلة لحشد دعم الناخبين المناصرين للحزب الديمقراطي في ولاية ويسكونسن، بشأن ما إذا كان يستطيع التغلب على منافسه، قال بايدن "نعم".

وأعرب العديد من الديمقراطيين عن شكوكهم بقدرة بايدن على هزيمة دونالد ترامب، بعد أدائه الكارثي في المناظرة الأخيرة، إذ انطبعت صورة الرئيس غير المتماسك والضعيف والمكافح في أذهان 50 مليون مشاهد قبل أسبوع.

وجهود السيطرة على الأضرار التي بذلها البيت الأبيض وحملة بايدن حتى الآن تواجه صعوبة في محو هذا الانطباع.