أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن مقاتلات روسية استهدفت مركز تحكم لقيادة أركان اللواء الـ47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.

وأظهر فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية على حسابها في تلغرام، لقطات لتدمير مركز تحكم ومستودع أسلحة وذخيرة تابع للواء الميكانيكي الـ47 الأوكراني.

وقالت الوزارة، "في بلدة غلوخوف في مقاطعة سومي، استهدفت المقاتلة 'سو-34' المتعددة الوظائف والأسرع من الصوت التابعة للقوات الجوفضائية الروسية نقطة تحكم ومستودع ذخيرة للواء الـ47 الميكانيكي المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأفادت السلطات المحلية في مقاطعة سومي بأن منشآت الطاقة في منطقة غلوخوفسكي أُصيبت؛ ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن جزء من البنية التحتية الحيوية، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي.