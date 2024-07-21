عبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن احترامه لقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من سباق الرئاسة في الولايات المتحدة، وقال إنه اتخذ قراره بناء على ما يعتقد أنه المصلحة العليا للشعب الأمريكي.

وأضاف في بيان "أحترم قرار الرئيس بايدن وأتطلع إلى العمل معا خلال الفترة المتبقية من رئاسته".

وأردف "أعلم أنه، مثلما فعل طوال حياته المهنية الرائعة، فإن الرئيس بايدن سيكون قد اتخذ قراره بناء على ما يعتقد أنه في مصلحة الشعب الأمريكي".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد، عن عدم الترشح للسباق الانتخابي.

وقال بايدن، في بيان على "إكس" إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية. مضيفا بأنه سيركز على الوفاء بمهامه الرئاسية حتى انقضاء ولايته.كما أشار إلى أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره.