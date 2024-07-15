مستشار لأبرز المتبرعين للديمقراطيين يعتذر عن وصف حادثة ترامب بـ"المسرحية"

اعتذر مستشار الملياردير ريد هوفمان، أحد كبار المتبرعين للحزب الديمقراطي الأمريكي، أمس الأحد، عن وصفه إطلاق النار على دونالد ترامب بالمسرحية، بحسب وكالة "رويترز".

ويعمل الخبير دميتري ميلهورن المنتمي للحزب الديمقراطي مستشارًا للملياردير ريد هوفمان المؤسس المشارك لمنصة "لينكد إن" للتواصل الاجتماعي، والمتبرع الرئيس لمرشحين أغلبهم من الديمقراطيين.

ودعا كبار قادة الحزبَين الجمهوري والديمقراطي، ومن بينهم الجمهوري ترامب والرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن، المواطنين في الدولة المنقسمة بشدة إلى الاتحاد والحفاظ على الهدوء بعد إطلاق النار على الرئيس السابق.

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وأُصيب ترامب، الذي يخوض انتخابات الرئاسة أمام بايدن، بالرصاص يوم السبت خلال تجمع انتخابي حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وقال ترامب بعد ذلك إنه بخير ولكن إطلاق النار لطّخ وجهه بالدماء بعد أن أسفر عن إصابة أذنه اليمنى.

وقُتل أحد المشاركين في التجمع في إطلاق النار، وأُصيب اثنان آخران، وقُتل المشتبه به.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" إنه يحقق في الواقعة بوصفها محاولة اغتيال.

وأثارت الواقعة موجة من نظريات المؤامرة التي لا أساس لها على الإنترنت، وقال البعض إن "دولة عميقة" خفيّة نفذته ضد ترامب، بينما ذكر آخرون أنه ربما كان مسرحية لنيل التعاطف.

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وأفاد موقع سيمافور الإخباري بأن ميلهورن قال لبعض الصحفيين والمؤيدين المتعاطفين مع ترامب في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن هناك احتمالًا "لأن يكون ‘إطلاق النار’ هذا قد نُظِّم، وربما كان مسرحية أيضًا حتى يحصل ترامب على الصور ويستفيد من ردود الأفعال".

واعتذر ميلهورن أمس الأحد قائلًا "أشعر بالندم الآن على إرسال بريد إلكتروني الليلة الماضية، صغته وأرسلته دون استشارة فريقي، واعتذرت لهم فورًا وأريد أن أعتذر علنًا أيضًا، ودون تحفظ، لأن التعبير خانني ولم أنتبه إلى الحقيقة الأساسية الليلة الماضية. العنف السياسي أودى بحياة أمريكي بريء آخر".

وأضاف "يجب أن نتحد في التنديد بمثل هذا العنف في كل مرة، ودون تحفظ، ويعد طرح أي موضوع آخر تشويشًا".