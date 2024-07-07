أفادت لجنة الانتخابات في إيران، بأن أكثر من 88 ألف مواطن في الخارج شاركوا في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، من 8 ملايين يحق لهم التصويت، في حين كشفت الأرقام حصول المرشح المتشدد الخاسر سعيد جليلي على نسبة أعلى من التي حصل عليها نظيره الفائز بالرئاسة مسعود بزشكيان.

وكشف المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران محمد إسلامي الأحد، عن نسبة مشاركة الإيرانيين المقيمن في الخارج في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الجمعة الماضي، التي فاز فيها المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان على منافسه المتشدد سعيد جليلي.

وقال إسلامي في تصريحات صحفية، إن"عدد الإيرانيين الذين تمكنوا من المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بلغ 88 ألفًا و 352 شخصًا".

وأضاف أن"40.95% من أصوات الإيرانيين خارج البلاد كانت لمسعود بزشكيان، و 56.84% جاءت لصالح سعيد جليلي، فيما بلغت نسبة الأصوات الباطلة في أصوات الإيرانيين خارج البلاد 2.21%".

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وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت في وقت سابق أنه يحق لنحو 8 ملايين إيراني يعيشون في الخارج المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

وفي الجولة الأولى التي جرت في 28 من يونيو/ حزيران، شارك 97 ألفًا و967 شخصًا إيرانيًا بالانتخابات الرئاسية، كما بلغت نسبة المشاركة في داخل إيران بالجولة الأولى قرابة 40%، وهي أقل نسبة منذ انتصار الثورة العام 1979.

وقالت السلطات الإيرانية أمس إنه في الجولة الثانية زاد عدد الناخبين 10%، وبذلك ترتفع النسبة إلى 50%.

وكانت كندا قد منعت الحكومة الإيرانية من فتح صناديق الاقتراع لمشاركة الإيرانيين المقيمين على أراضيها في الانتخابات الرئاسية.