غالانت: إسرائيل قريبة من اتفاق "بشأن الرهائن" أكثر من أي وقت مضى

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم الخميس، "نحن أقرب إلى التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى"، وذلك بالإشارة إلى اتفاق الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الوزير غالانت، خلال لقائه عائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحسب ما نقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن القناة 12 العبرية.

وأضاف "قبل شهر كنت متشائمًا بشأن فرصنا في التوصل إلى اتفاق في أي وقت قريب. وكان أحد أهدافي الرئيسة في جميع اجتماعاتي في الولايات المتحدة هو الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق مع فهم أنه لن يكون هناك اتفاق أفضل"، مضيفًا "اليوم، وأنا أقول هذا بحذر، نحن أقرب من أي وقت مضى".

ويأتي التقرير في الوقت الذي يجتمع فيه مجلس الوزراء الأمني ​​لمناقشة موقف إسرائيل من أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار على الطاولة، بعد أن قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إرسال وفد إلى الجولة التالية من المفاوضات غير المباشرة.