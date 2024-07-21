أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، الأحد، على استعادة البيت الأبيض من منافسه جو بايدن الذي أطلق عليه وصف "المحتال"، ونائبته.

جاء ذلك خلال عقد ترامب مهرجانه الانتخابي الأول، في ولاية ميشيغان الأمريكية، عقب أسبوعين من محاولة اغتياله الفاشلة في ولاية بنسلفانيا.

وقال الرئيس السابق إن التهم التي تم توجيهها له من تلفيق الرئيس جو بايدن، واصفا إياه بـ"الرجل المريض".

وأضاف بالقول: "لقد اُتُّهِمْت من أجلكم وهي اتهامات من صنع بايدن فهو رجل مريض يوجه الاتهامات ضد خصمه اعتقادا منه أنه بهذه الطريقة سيفوز بالانتخابات".

وانتقد ترامب في كلمته رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، واصفاً إياها بـ"المجنونة".

وقال: "سوف نستعيد البيت الأبيض من المحتال جو بايدن ونائبته كامالا، هل سبق لكم أن شاهدتموها تضحك؟ إنها مجنونة. كما تعلمون، يمكنكم معرفة الكثير عنها من خلال ضحكتها".

وتابع: "إنها مجنونة ولكن ليست مجنونة مثل نانسي بيلوسي. هل رأيتم أن نانسي بيلوسي تبيع بايدن الآن؟ .. إنها مجنونة كحشرة الفراش".

واعتبر ترامب أنه "حي بفضل حماية الله"، مضيفاً أن أعداءه يحاولون التخلص منه، لأنه يقف حجرَ عثرة أمامهم، ولن يسمح لهم بالقيام بذلك.

قال ترمب إنه سيقوم ببناء أميركا بأيدي الأميركيين، معرباً عن أمله في أن يجد الديمقراطيون مرشحاً رئاسياً.