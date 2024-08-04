دعا رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، الأحد، إلى وقف الاحتجاجات المعيشية ووضع حد "لإراقة الدماء"، بعد مقتل ما لا يقل عن 13 متظاهرًا بأيدي قوات الأمن بحسب منظمة العفو الدولية.

وحث الرئيس في خطاب متلفز المتظاهرين على "وقف المظاهرات وخلق مساحة للحوار"، وبحسب وكالة "رويترز" فهذا أول تعليق من الرئيس على المظاهرات التي بدأت يوم الخميس.

وقال: "سمعتكم بوضوح.. أتفهم الألم والاستياء اللذين يؤججان هذه الاحتجاجات، وأريد أن أؤكد لكم تصميم حكومتنا على الاستماع لمخاوف مواطنينا ومعالجتها".

ويوم السبت، ألقت السلطات النيجيرية القبض على عشرات المحتجين، وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق من حاولوا تنظيم مسيرة إلى المكاتب الحكومية في العاصمة أبوجا في اليوم الثالث من المظاهرات بشأن أزمة تكلفة المعيشة.

وفي ولاية كانو الشمالية، قال شهود إن شخصًا واحدًا على الأقل أصيب برصاصة في الرقبة، ونقل إلى المستشفى.

وقالت منظمة العفو الدولية إن 13 شخصًا على الأقل قتلوا، الخميس الماضي، عندما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف، وألقت باللوم على الشرطة في استخدام الذخيرة الحية.

أما الشرطة، فأعلنت، الجمعة، أن 7 أشخاص قتلوا خلال 3 أيام من الاحتجاجات، لكنها نفت مسؤوليتها عن مقتلهم، مشيرة إلى أن نحو 700 شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات، مشيرة إلى إصابة 9 ضباط من الشرطة التي سعت إلى حصر المتظاهرين في ضواحي المدن الكبرى لتجنب تعطيل الأعمال وحركة المرور.

وتجمع المتظاهرون في ملعب رئيس في أبوجا، لكن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم عندما حاولوا تنظيم مسيرة على طريق رئيس يؤدي إلى وسط المدينة.