رحب روبرت هابيك نائب المستشار الألماني، اليوم الاثنين، بفوز اليسار على اليمين المتطرف في الانتخابات الفرنسية، لكنه حذر من تحديات قد تواجه فرنسا وأوروبا والعلاقات الفرنسية الألمانية في المرحلة القادمة.

وقال هابيك في تصريحات صحفية من شتوتغارت "لا يمكننا أن نعتبر أن الأمر قد انتهى ونغلق هذا الملف... علينا أن نراقب عن كثب ما سيحدث في فرنسا في المستقبل".

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وشهدت فرنسا، أمس الأحد، إجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي يتصدر نتائجها الأولية تيار اليسار، والتي وصفت بأنها "تاريخية وغير مسبوقة" في البلاد.

وبعيدًا عن تصدر اليسار وصمود تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون خلفه وصدمة تقهقر اليمين المتطرف إلى المركز الثالث، سجلت الانتخابات أرقامًا "غير معهودة".