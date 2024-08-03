شهد وسط العاصمة الألمانية برلين، مظاهرة تدعو للسلام والحرية والديمقراطية، وترفض إمدادات الأسلحة إلى مناطق الصراعات.

والمظاهرة، التي نظمتها حركة "Querdenker"، جاءت تحت شعار "الوحدة والقانون والحرية"، ووصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من 7 آلاف، بحسب ما ذكرت "تاس".

وحمل المشاركون في المظاهرة أعلاما زرقاء عليها صورة حمامة السلام، وأعلاما ألمانية، إضافة إلى ملصقات ولافتات تطالب بالسلام ووقف توريد الأسلحة.

وكتبت على بعض اللافتات عبارات، منها: "السلام الآن! بدون أسلحة!"، "لا للحرب مرة أخرى على الأراضي الألمانية"، "فليخرج الأمريكيون"، كما رفع المشاركون لافتات داعمة لفلسطين.

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وبينما سار المشاركون في شوارع برلين المركزية، وتجمعوا عند عمود النصر، نشرت الشرطة الألمانية 500 ضابط أمن للحفاظ على النظام في المدينة، ومن المقرر تنظيم مسيرة أخيرة تحت شعار: "حرية، سلام، فرح".