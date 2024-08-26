قال الجيش الأوكراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على كييف، وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تيليجرام إنه تم تدمير ما يصل إلى 10 طائرات مسيرة لدى اقترابها من المدينة في المنطقة المحيطة بالعاصمة.

وأضاف أن التقديرات الكاملة لحجم الهجوم سيُعلن عنها في وقت لاحق اليوم، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في معظم مناطق وسط وشرق أوكرانيا للتحذير من غارات جوية في الساعة 0230 بتوقيت غرينتش اليوم.